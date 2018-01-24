الخواجي يحتل المركز الأول في انتخابات الغرفة التجارية بالخرج

علي القحطاني(صدى):

أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات الدورة الرابعة لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالخرج برئاسة محمد أحمد المالكي، عن فوز أصغر مرشح لعضوية غرفة تجارية في المملكة بالمركز الأول، وهو المهندس عبدالعزيز بن ربيع الخواجي؛ البالغ من العمر 26 سنة.

وأضافت ” اللجنة ” ،اليوم الأربعاء أن الخواجي حصد 84 صوتًا من قائمة ” التجار ” ، كما حصل عبد العزيز بن قطين العتيبي على المركز الثاني ب57 صوتًا.

بينما جاء المهندس محمد بن إبراهيم العييناء في المركز الثالث والذي حاز على 55 صوتًا، تلاه سلطان مضحي القريني بـ ٥١ صوتًا، وفي المركز الخامس خالد بن عايض الدوسري؛ ٤٣ صوتاً. وحصل مسعد بن صالح الجعيدي على 148 صوتًا، والذي يعتبر المشارك الوحيد من قائمة ” الصناع “.