تركيا تزعم قتل 260 من الأكراد السوريين.. وقوات سوريا الديمقراطية تنفي

دمشق(صدى):

نفت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، مزاعم الجيش التركي بوجود عناصر لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عفرين.

وأوضحت قوات سوريا، أن الجيش التركي يضخم أعداد القتلى من المسلحين الأكراد في معركة ” عفرين” ؛ وذلك ردًا على بيان الجيش التركي الذي صدر أمس.

وزعم الجيش التركي، أنهم أسقطوا ما لا يقل عن 260 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية،وتنظيم داعش، في عملية عفرين.

وكشف مسؤول أمريكي عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي؛ للأعراب عن قلقة بشأن هجوم أنقرة على قوات وحدات حماية الشعب الكردية.