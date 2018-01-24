بالفيديو.. معلومات جديدة عن قاتل الطفلة الباكستانية زينب الأنصاري

كابول(صدى):

” يقتل القتيل ويمشي في جنازته “.. هذا المثل ينطبق تماماً على قاتل الطفلة الباكستانية زينب الأنصاري، حيث كشفت التحريات في أن المتهم الذي ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء ويدعى محمد عمران، كان قد مشى في جنازة الطفلة.

كما أوضحت أنه شارك في الاحتجاجات الشعبية الخاصة بالقضية، كما أنه نجح في الهروب من الشبهات أكثر مرة عندما ألقت الشرطة القبض عليه مع عشرات من المشتبه بهم وتم الإفراج عنه؛ لعدم وجود دليل ضده.

وقالت المصادر، إن فحص الحمض النووي للمتهم أثبت تطابق عيناته مع العينات التي تم جمعها من مصدر الجريمة، مشيرة إلى أنه اعترف بجريمته.