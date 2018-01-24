تسريب بيانات 220 ألف شخص متبرع بالأعضاء في ماليزيا

كوالالمبور(صدى):

أعلنت وكالة تكنولوجية ماليزية، عن تسريب بيانات 220 ألف متبرع ماليزي بالأعضاء، وأقاربهم المباشرين، على شبكة الإنترنت، مطلع سبتمبر 2016.

وأوضحت الوكالة، أن البيانات المسربة عبارة عن اسم المتبرع، ورقم بطاقة تحقيق الشخصية، ونوعه، وجنسيته، وعنوانه، وأرقام هواتفه، وكذلك معلومات تفصيلية عن كل واحد من الأقارب المباشرين الذين حددهم المتبرع للاستفادة.

وأكدت الوكالة، أن اعداد المتبرعين وأقاربهم، وصل إلى 440 ألف شخص، متوقعة أن يكون التسريب من قاعدة بيانات مركزية.

يذكر أن هذا هو ثاني أكبر تسريب معلن في ماليزيا في 3 أشهر، حيث حاول قراصنة بيع بيانات شخصية تخص أكثر من 46 مليونا من المشتركين في الإنترنت في نوفمبر الماضي.