دراسة تؤرخ دور المملكة في الدفاع عن القضايا العربية

حمود العنزي(صدى):

كشف الباحت والكاتب محمد بن ناصر الأسمري، عن دراسة توثيقة بعنوان ” السعودية.. دولة واجهة وكواجهة ” ، تؤرخ دور المملكة الداعم للقضية العربية رسميًا وشعبيًا، حيث تمت هذه الدراسة بمنهج علمي نادر.

وأوضح ” الأسمري ” أن الدراسة احتوت على ذكريات ومذكرات وشهادات، توثق دور المملكة شعبًا ونظامًا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، حيث قامت بخوض 6 حروب؛ للدفاع عن قضايا الأمة في ” فلسطين – مصر – الأردن – سوريا – الكويت – لبنان ” .

كما أكد على مشاركة القوات المسلحة السعودية، في حروب 1948 م، 1956م، 1973م، 1990م؛ للدفاع عن قضايا الأمة العربية وخضبت دماء السعوديين مع أشقائهم الأرض؛ للدفاع عنها.