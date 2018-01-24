” الشقاوي ” : العشوائية والمواد المغشوشة سبب ” فلل الكراتين “

علي القحطاني (صدى):

أعلن الرئيس الأسبق للهيئة السعودية للمهندسن المهندس حمد الشقاوي، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي أدت إلى انتشار البناء المغشوش ” فلل الكراتين ” في المملكة مؤخرًا، والتي يأتي على رأسها الغش التجاري في مواد البناء.

وأوضح ” الشقاوي ” أن عدم وجود معاييرفي البناء بما في ذلك عنصر الكود الذي يسهم في رفع جودة الإنشاء، هو السبب الرئيس لانتشار فلل الكراتين، ووجود عشوائية في بناء المساكن بالمملكة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة بدايةً من المخططات الهندسية حتى التسليم من قبل الجهات المعنية.

كما تسبب المواد المغشوشة مثل المنتجات الصحية والكهرباء وغيرها من المواد المنتشرة في المتاجر، في سقوط المنازل بعد فترات وجيزة، موكدًا أن هناك ضحايا راحوا نتيجة حرائق كان سببها المواد الكهرابائية المغشوشة.