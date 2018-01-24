بالفيديو.. كلب ضال يهاجم طفلة رضيعة حتى الموت

نيودلهي(صدى):

لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 14 شهراً ، مصرعها عقب هجوم وحشي من كلب ضال عندما كانت تزحف خارج منزلها.

وقال متحدث باسم الشرطة الهندية في تصريحات إعلامية، أن السكان المحليين شاهدوا كلبين يهاجمان الطفلة وهرعوا للمساعدة، لكنها أصيبت بجروح خطيرة وأعلن وفاتها في مستشفى محلي.

وكشفت وسائل الإعلام أن الطفلة تركت في المنزل مع شقيقها البالغ من العمر 5 سنوات فقط لرعايتها، في حين خرج الأب والأم للعمل ، مؤكده أنه سيتم محاكمتهما لإهمالهما في رعاية الطفلة وشقيقها .

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/stray-dogs-maul-toddler-death-11894650#ICID=OffSiteVideo