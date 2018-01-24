بالفيديو.. كلب ضال يهاجم طفلة رضيعة حتى الموت
لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 14 شهراً ، مصرعها عقب هجوم وحشي من كلب ضال عندما كانت تزحف خارج منزلها.
وقال متحدث باسم الشرطة الهندية في تصريحات إعلامية، أن السكان المحليين شاهدوا كلبين يهاجمان الطفلة وهرعوا للمساعدة، لكنها أصيبت بجروح خطيرة وأعلن وفاتها في مستشفى محلي.
وكشفت وسائل الإعلام أن الطفلة تركت في المنزل مع شقيقها البالغ من العمر 5 سنوات فقط لرعايتها، في حين خرج الأب والأم للعمل ، مؤكده أنه سيتم محاكمتهما لإهمالهما في رعاية الطفلة وشقيقها .
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/stray-dogs-maul-toddler-death-11894650#ICID=OffSiteVideo
بنت النور[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 28 دقيقة
وه ياربي شي يقهر والله 💔و اشلون يحطونها مع طفل ٥ سنوات الله المستعان بس
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 16 دقيقة
اختنا بنت النور
الكلاب اجلك الله
خاصة المسعورة
ونوع الجياع متواجدهـ حتى بالسعوديه خاصة الأماكن الوديان
لو تلاقي بشر بدون سلاح تمزق مصارينه تمزيق شفت منها كثير
لكن بصراحة اقفل زجاج الموتر وفحط الرمال عليها
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه