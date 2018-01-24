5 أضرار صحية تسببها قلة النوم للإنسان

أماني الغامدي(صدى):

يُعد النوم من أحد أساسيات الحياة اليومية لنا، فلابد للمرء أن ينام لمدة تتراوح من 6 لـ 8 ساعات في اليوم، ليستطيع أن يمارس حياته اليومية بنشاط دون خمول، ولا نغفل أن هناك الكثير منا، يعانون من الأرق الذي يسبب لهم قلة النوم، وفي هذا السياق يرصد موقع ” صدي ” الأضرار التي يسببها السهر وقلة النوم.

ويسبب قلة النوم، أضرار صحية عديدة للإنسان، أبرزها الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، كذلك يسبب ضغط الدم المرتفع.

كما أثبتت بعض الدراسات، أن قلة النوم قد يسبب مشاكل في التنفس، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني والبدني والضغوط النفسية والاكتئاب.