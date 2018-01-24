وزير يمني يطالب ” ولد الشيخ ” بإعلان الطرف الرافض للسلام
كشف وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، المشكلة الرئيسية التي واجهها المبعوث الأممي السابق لليمن أثناء عمله، موضحاً انها عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف ” فتح ” أن مليشيا الحوثي لم تستشعر حجم المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه المشكلة ستواجه أي مبعوث أممي جديد سيتولى الوساطة.
وطالب الوزير اليمني ” ولد الشيخ ” ، ان يقدم بيان تقييمي لتحديد الأطراف التي ترفض السلام لتوضيح الصورة أمام المجتمع الدولي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8103 ] نشر منذ 1 ساعة
ولد الشيخ لم يكن له اي دور فعال …….. شخص لا يعرف التصرف