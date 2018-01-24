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وزير يمني يطالب ” ولد الشيخ ” بإعلان الطرف الرافض للسلام

وزير يمني يطالب ” ولد الشيخ ” بإعلان الطرف الرافض للسلام
فهمي محمد(صدى):

كشف وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، المشكلة الرئيسية التي واجهها المبعوث الأممي السابق لليمن أثناء عمله، موضحاً انها عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف ” فتح ” أن مليشيا الحوثي لم تستشعر حجم المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه المشكلة ستواجه أي مبعوث أممي جديد سيتولى الوساطة.

وطالب الوزير اليمني ” ولد الشيخ ” ، ان يقدم بيان تقييمي لتحديد الأطراف التي ترفض السلام لتوضيح الصورة أمام المجتمع الدولي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8103 ] نشر منذ 1 ساعة

ولد الشيخ لم يكن له اي دور فعال …….. شخص لا يعرف التصرف

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