الحوثيون يحتجزون 200 مواطن بعد رفضهم القتال في صفوفهم بـ ” أب “

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء،عن احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية لـ 200 مواطن في أحد معسكراتها بمحافظة أب.

وقالت المصادر، إن المليشيات الإيرانية، احتجزت المواطنين بـ معسكر الحمزة التابع لمديرية السبرة؛على خلفية رفضهم للذهاب إلى جبهات القتال في صفوفهم.

ولجأت المليشيا الفترة الأخيرة إلى تجنيد، الأطفال والنساء والمواطنين بشكل إجباري؛ لتعويض الخسائر الفادحة في صفوفها؛ إثر العمليات التي ينفذها الجيش اليمني، وتحالف دعم الشرعية؛ للقضاء علىالعناصر الإرهابية.