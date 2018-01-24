اليوم.. بدء استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم بمعرض الرياض للكتاب

حمود العنزي(صدى):

بدأت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، اليوم الأربعاء، في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض، على أن يستمر حتى الخميس 23 فبراير 2018م.

وأوضحت إدارة المعرض أن التسجيل سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني لمعرض الرياض الدولي للكتاب لاستقبال الطلبات، على أن تتضمن بيانات التسجيل حسب النموذج الموجود في الرابط التالي هنا ، مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام.

واشترطت الإدارة على الراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من إصدارات عام 1438- 1439هـ في طبعته الأولى، مؤكده أن اللجنة المختصة ستقوم بتدقيق بيانات المتقديمن وفق المعايير المحددة مع مراعاة اعداد الكتب والمدة الزمنية للمعرض.

وحددت إدارة المعرض رقم جوال رئيس لجنة منصات التوقيع رقم 0537899661 للإجابة على الاستفسارات عبر الرسائل النصية والواتساب، حيث يفتح معرض الرياض الدولي للكتاب أبوابه يوم الأربعاء 14 مارس 2018.