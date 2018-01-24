” تقنية البنات ” تقيم لقاءا لتهيئة المتدربات المستجدات بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أقامت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة يوم الإثنين الموافق 5-5-1439 اللقاء التقني لتهيئة المتدربات المستجدات البالغ عددهن 60 متدربة، بحضور عميدة الكلية فاطمة بولاقي ورئيسات الأقسام ومديرات الإدارات.

وذلك بهدف تعريف المتدربات المستجدات بالكلية وأنظمتها ولوائحها، كما استعرضت خريجة الكلية صفاء غازي مالكة مشغل ديتيلز لقصة نجاحها، واختتم اللقاء بجولة تعريفية بالكلية.

وكذلك تمت إقامة ورش تدريبية للمستجدات يوم الثلاثاء 6-5-1439في اعداد السيرة الذاتية، المهارات الأساسية لسوق العمل ،أكاديمية مايكروسوفت وسيسكو، التدرب الإلكتروني.