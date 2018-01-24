التحالف العربي يسلم 27 طفلا يمنيا للحكومة الشرعية لايصالهم لذويهم

فهمي محمد(صدى):

سلمت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأربعاء، الحكومة الشرعية اليمنية 27 طفلا يمنيا بعد غطلاق سراحهم؛ لإيصالهم لذويهم، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر بالمملكة، ومشاركة هيئة حقوق الإنسان، وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي السياق ذاته أدانت هيئة الهلال الأحمر بالمملكة، تجنيد ميليشيا الحوثي الإيراني، في اليمن للأطفال و واستخدامهم في أعمالها العدائية في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان.