” يوسفي تبوك ” محظور في عرعر.. والمواطنون: به ديدان

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لأمانة الحدود الشمالية، عبدالعزيز عبدي، أنهم تلقوا بلاغًا يفيد بوجود ديدان في فاكهة اليوسفي التي تزرع في منطقة تبوك، وبعد التأكد من صحة الشكوى تم منع بيعه في أمانة منطقة عرعر.

وفي نفس الجانب، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة تبوك المهندس إبراهيم الغلبان، أنهم لم يتلقوا أي خطابات رسمية من أمانة الحدود الشمالية بشأن المشكلة، مشيرًا إلى أن الكشف على المنتجات الزراعية من عمل فرع وزارة الزراعة في المنطقة وليس من اختصاصهم.

كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة والبيئة والمياه الدكتور عبدالله أباالخيل، أنهم لا يعلمون أية شيء عن العينات التي تم ضبطها في عرعر، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بجولات توعوية ورقابية في كل المناطق على المزارع، وتعمل على أخذ عينات من مزارع تبوك لتحليلها قبل خروجها إلى السوق.