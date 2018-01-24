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مليارات الدولارات في خزينة ” خامنئي ” من 3 مؤسسات

مليارات الدولارات في خزينة ” خامنئي ” من 3 مؤسسات
طهران(صدى):

يزعم مؤيدوا المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، أن أسلوب حياة مرشدهم في غاية التواضع والزهد الذي يتمتع به.

وذكرت مصادر، أن ” خامنئي ” يملك أكبر ثلاث مؤسسات في إيران تجلب مليارات الدولارت سنوياً، أولها هيئة تنفيذ أوامر الإمام التي تبلغ قيمتها 95 مليار دولار، وأكثر من نصف أصولها في العقارات.

وأوضحت المصادر، ان ” خامنئي ” يملك مؤسسة ” موستصفان ” والتي تبلغ أصولها أكثر من 16 مليار دولار، وتدير الأصول المملوكة من قبل العائلة المالكة المخلوعة وشركائها.

وبيَّنت المصادر، أن المؤسسة الثالثقة التي يديرها ” خامنئي ” هي ” آستان قدس رضوي ” ، والتي تملك السيطرة على اقتصاد ثلاث محافظات بإيران، وتبلغ قيمة محفظتها العقارية 20 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك نصف الأراضي في محافظة مشهد.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3508 ] نشر منذ 1 ساعة

وجع * ميزانية دول هذا غير الـ خمس * وأخرتها ما ياكل إلا أش ومهياوه *!!!!
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سلاواااااات هزا واحد شخس ونفر زطي (بخيل) ههههههههه

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