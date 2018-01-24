” أبو ظبي ” تفتتح أطول طريق دولي مرشح لموسوعة جينيس

أبوظبي(صدى):

افتتحت بلدية أبو ظبي بالإمارات، طريق ” المفرق – الغويفات ” الدولي، والذي يبلغ طوله 246 كيلو مترًا؛ ويُستخدم لإنارة الطرق والتقاطع، حيث تم تركيب 21 ألفاً Led، و154 لمبة على 8 الاف، و747 عمود.

ونشرت ” البلدية ” اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، فيديو للإعلان عن افتتاح هذا الطريق، والذي يستعد لدخول موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية عن أطول طريق دولي، يستخدم الصمامات؛ لإنارة الطرق والتقاطعات.

ويًذكر أن شركة أبو ظبي للخدمات العامة ” المساندة ” ، قد أعلنت في وقت سابق أن 24 يناير سيوافق افتتاح طريق المفرق الغويفات الدولي رسميًا، وأن هذا الطريق سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة نحو 60 % على أقل تقدير.