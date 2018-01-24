ارتفاع نسبة محاميات المملكة لـ29%.. والمحامين الذكور 13%

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة المحامين، عن ارتفاع نسبة المحاميات في الربع الأخير من العام الماضي 2017؛ حيث وصلت إلى 29%، بينما وصلت نسبة المحامين الذكور إلى 13%.

وأضافت ” الهيئة ” ، أنه بلغ عدد المحامين المرخصين حوالي 4816 محاميًا، منهم 209 إناث، كما وصل إجمالي المتدربين 8766، بينهم 1931 متدربة.

وفي سياق متصل، قالت ” الهيئة ” أنها تلقت 45 شكوى، أحيلت منها 13 شكوى إلى الجهات المختصة بينما ما زال هناك 9 شكاوي تحت الدراسة، كما انتهت 6 منها بالصلح وتم حفظ 17 شكوى أخرى.

وذكرت ” الهيئة ” أنها أطلقت عددًا من المبادرات التي ترسخ العمل المؤسسي، من أبرزها إطلاق سجل المنشأة القانونية، الذي يعالج احتياج المحامي إلى رقم مرجعي يمكن الجهات الرسمية من تعقبه لتقديم خدمات الأعمال للمكتب.

وتابعت ” الهيئة ” أنها دشنت بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة ” الابتعاث القانوني ” ، والتي استطاعت أن تضيف أكثر من 170 فرصة عمل بعد الابتعاث.