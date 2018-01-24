مفتي المملكة يوضح حكم الدعوة للمساواة بين المرأة والرجل في الميراث

نايف السالم(صدى):

أعلن مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم الدعوة للمساواة بين المرأة بالرجل في الميراث.

وأكد ” آل الشيخ ” أن الدعوة بمساواة المرأة بالرجل في توزيع الإرث تعتبر ردة عن الإسلام، قائلًا ” من اعتقد أنه يجب التسوية بين المرأة والرجل فقد كذب الله في قضائه “.

وأضاف خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، أن من يطالب بذلك إما يكون جاهلًا وليس لديه علم مطلقًا أو يقع تحت حكم الردة عن الإسلام يستتاب أو يُقتل.

كما أشار إلى أن الإنسان لا يؤمن حتى يعتقد أن أحكام الله هي الأحكام العادلة الصادقة التي لا جور فيها، وأن ما سواها لا بد فيه من ظلم وجور وعدوان، مؤكدًا أن الأحكام العرفية فيها ظلم وطغيان وجور وتعدٍ، أما الشريعة ففيها الأحكام العادلة.