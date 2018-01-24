الجيش اليمني يزيل 5800 لغم زرعها الحوثيين في حجة

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش اليمني، من إزالة 5800 لغم في منطقة ميدي بمحافظة حجة الحدودية مع المملكة، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت قوات الشرعية، أن الاغام تتوزع تتوزع بين الألغام الأرضية والبحرية والمضادة للأفراد والعرباتن حيث تستخدم المليشيا الإرهابية هذه الألغام لاستهداف السفن وتهديد خط الملاحة البحرية الدولي في البحر الأحمر.

من جانبه، أعلن نائب شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الخامسة، المقدم ضيف الله أحمد صالح، عن نزع 2616 لغماً مضاداً للعربات، و2268 لغماً مضاداً للأفراد، و232 عبوة ناسفة، و654 لغماً دواسات، و32 لغماً مظلياً، و40 لغماً بحرياً في الجبهة المذكورة.