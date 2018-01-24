بعد تشهير مواطن بمسنة أثناء قيادتها.. أسرتها تطالب بمقاضاته
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية فيديو لمسنة من قرية القاعد شمال حائل، تتوقف بسيارتها منتصف الطريق، وقيام أحد المواطنين بتصويرها دون إذن.
وتسبب الفيديو المصور، في اتخاذ المرور مخالفة على السيدة المسنة؛ على اعتبار قيادتها للسيارة في شوارع القرية قبل الحصول على رخصة قيادة.
وأظهر الفيديو عفوية المرأة المسنة، التي أوضحت أنها لم تتمكن من الوقوف بشكل صحيح؛ نظرًا لوجود بقايا من البلك أمام أحد المحال التجارية، التي كان تقصده للتسوق.
واستغل المواطن عدم دراية السيدة المسنة بأمر تصويره لها؛ وتسبب في التشهير بها، حيث انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ وهو ما اعتبرته أسرتها أنه تشهير بها، متوعدة بمقاضاته.
يجدر الإشارة إلى أن تصرف السيدة المسنة وقيادتها للسيارة يعد أمر طبيعي، في بعض القرى؛ حيث يضطرون للخروج لتلبية احتياجاتهم في حالة عدم وجود ولي أمر يقوم بذلك.
فلسعة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر عليها ويحفظه شي ماتعودنا عليه مع الوقت يصير عايدي لاتلومونه لما يصور
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
لا تستعجلين يا امنا الحبيبة ع رزقك
طعم العنب حبه حبه
بعد رمضان والأنتهاء من الصيام سوف تقودين
رغم انوف المتشددين والمتزمتين
الآن المتشددين ينزلون عليك
سبب وللعان ودياثة وبربرهـ
وسوف يقلون عنك مالم يقله الإمام مالك
في تحريم الخمر آه ابتعبوي والله المتشددين
اعرفهم من زمان آهـ من المتشددين والف آهـ والله ههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد رمضان والأنتهاء من الصيام سوف تقودين
رغم انوف المتشددين والمتزمتين
الآن المتشددين ينزلون عليك
سبب وللعان ودياثة وبربرهـ
وسوف يقلن عنك مالم يقله الإمام مالك
في تحريم الخمر آه اتعبوني والله المتشددين
اعرفهم من زمان
آهـ من المتشددين والف آهـ والله ههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههه
سعــــود[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 ساعات
سقها بس المتشددين هم اللي سترو أمك وخواتك
رااايق[ عدد التعليقات: 3508 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله **
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذاب الرحيل انت بصراخه مزودها بالحيل مسوي وطني ومتحامل على اهل الدين بشكل بايخ
يا اخي مو كل شوي تسيء للملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله اتق الله ولا تزايد علينا بالوطنيه
والوطنية ليست عذر للهجوم على الدين واهله ودولتنا حفظها الله ماقامت الى على الشرع وعلى كتاب الله وسنة رسوله فاتق الله في نفسك ولا تتجنى على الملتزمين وتصفهم بالمتشددين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 2 ساعتين
……. هو من سيسمح لنسائه بقيادة
السيارة وياخذون الشوارع عرض وطول
واضح ياعذاب الرحلة هههههه😅
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 2 ساعتين
سعود المتشددين هم من قامو بفقه فتوى
المناكحه ع امك واختك في سوريا
واهلك والمتشددين هم اهل التفجيرات
والفضائح والتكفير وهم لو لا الله ثم هذة القيادة الحكيمة الرشيدهـ كان الحين المتشددين
يصفون ع اهلك مثلما صفو ع النساء السوريات وغيرهن من العربيات تحت فتوى جهاد
المناكحه
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6472 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا مال الجنة كلها شهور وتسوقين السيارة بنفسك بس شوية صبر
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 2 ساعتين
للعن الله المتشددين في كل كتاب
اكرهم والله اكرهم من قلبي
دين الله يسر اعتدال وسطية وليس دين تشدد تكفير
وتنفير جعلتم خلق الله تكرهكم وتنبذكم بسبب فضائحكم
انتم لا تنكرون المنكر في بيوتكم ايها المتشددين التكفيريين
وتنكرون ع خلق الله اصلحو اولاً انفسكم بيوتكم
وكفو عن فكر التكفير هنا القصد وبيت القصيد
كفو عن تكفير الحكام والمجتمع
اخزاكم الله يا فجرهـ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
صاحب اللكزس[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 2 ساعتين
مادمت الحريم بيسوقو السيارت بعد عدة اشهر يبغالي اوقف سيارتي اللكزس في الفلة واستعمل الهيلوكس ابو غمارتين افضل لي علشان ماتجي وحده تصدمني وازعل علي سيارتي اللكزس ماهي مشكلة لو جات الصدمة في الهيلوكس بيتحمل الصدمة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا 💄ام محمد👍🏻💄[ ي رعاك الله
هي مسكينه صابرة وحتى الصبر مل منها
ومتسلحة بقوة الله ثم إيامانها
لكن المتشددين التكفيرين الفجرهـ لن يتركوها في حالها
ولكن ارجع ونكتب الصبر حكمة
الحربي[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، قال الله تعالى : (( وقَرْن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) .
إذا يحرم على المرأة الخروج من بيتها بلا محرم ويجب أن تكون ساترة لنفسها من الرأس وحتى أخمص القدمين
بالكامل ؛ لأن الجنة سلعتها غالية جداً الشرف والحفاظ على العرض والطهارة والعفة والحياء وأن تصون نفسها
بالكامل من كل مايخل بالشرف أو هتك العرض ✍🏻✍🏻✍🏻
فكيف بهذه الجرأة والتحدي الصارخ 🔥🔥🔥 لأوامر الله – عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، حيث
أقدمت هذه المرأة – والعياذ بالله منها بقيادة السيارة المحرَّمة شرعاً في الدين الإسلامي العظيم ✍🏻✍🏻✍🏻
حسبي الله ونعم الوكيل ، لقد بلغ الأمر مبلغه من الفساد والإنحلال الأخلاقي حتى وصل لكبار السن واستساغوا
هذه المحرمات وبدأوا بإرتكابها ؛ لعنة الله على الجميع وكل العقول والأيادي الخبيثة الفاسدة المفسدة
التي تطبق أجندة أمريكا الكافرة الداعرة عبدة الجنس والأبقار 🐄🐄🐄 🔥🔥🔥
المثل الشعبي يقول : تكبر وتنسى وتصير مثل العجوز الفنسى 😂😂😂 العجوز تقدمت في السن وأنهكها
مرض (( الزهايمر )) فنسيت أن هنالك خطوط حمراء 🔥🔥🔥 في الشريعة الإسلامية يجب وجوبا تاماً عدم تجاوزها.
بالنسبة للأخ صاحب التعليق : سعود ، كفو ثم كفو تردف كفو ؛ ردّك ناري وقوي كعادة الأبطال أهل الحمية (والغيرة).
مع وافر المحبة .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 2 ساعتين
عزيزي سعودي وافتخر
ي غالي هجومي ع فئة معينه
واضح نكتب المتشددين التكفيريين
طيب انت معهم وجاي تقول دولتنا وما دولاتنا
ياعمو دويلتنا هي من اوائل الدول التي انكوت بفضائح المتشددين التكفيريين
وكفايه متاجرة وتقلب الحقائق وتغيير نقدي
نقدي واضح المتشددين التكفيريين انت معهم ام ضدهم؟؟؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 1 ساعة
نحن مع ولاة امورنا
تم اصدار قرار ملكي السماح بقيادة المرأة للسيارة
خلاص الموضوع انتهى لا رجعة فيه كفايه ابتزاز وتحريض وفتن وبلبله وحركات صبيانيه
اللي صادق وعنده عقيدة وطنيه صادقه وليس تغني وتشدق
كذب وزور يكف عن التحريض وغيبة اعراض خلق الله
ان كنت مسلم حق كف لسانك عن غيبة عرض اخيك المسلم
لكن بعضهم لابس ثوب قصير وحاط السواك في فمه وريحة العطور والبخور وان قابله احد لازم يناديه يا شيخ
وهو تلاقيه حتى الطهارة لا يعرف كيف يتطهر من وساخته ولا يعرف حتى حكم الفرض من الواجب في الصلاهـ
وهو شغال قص وحش في لحوم خلق الله
وحاط لحية يغطي بها ع افعاله الشينه ع الفضائح من قذف وتكفير وسب وللعن في اعراض
خلق الله تعالى من الموسلمين والمسلمات لأنه يعتقد ان سبهم وللعنهم وغيبتهم وحتى تكفيرهم هي قربه يتقرب بها الى الله تعالى والكارثه والمصيبه تجد بعضهم في بيته لا ينكر المنكر في بته معاصي ورقص وغناء لا ينكرهـ
هنا بيت القصيد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8103 ] نشر منذ 1 ساعة
قانون شرع ……….. التصوير جريمة يعاقب عليها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 1 ساعة
يا نار شبي ع المتشددين التكفيرين جمرك 🔥🔥🔥 😂😂😂
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 1 ساعة
سيدي كجمغلو
صدقت النظام يمنع
هذا تشهير وتجسس
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 1 ساعة
عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلي الله علية وسلم بالجعرانة “موضع قرب مكة وهو يقسم التبر ” الذهب والفضة قبل أن يصاغ” والغنائم، وهو في حجر بلال، فقال رجل: أعدل يا محمد! فإنك لم تعدل!!!.
فقال:” ويلك ومن يعدل بعدى إذا لم أعدل ؟”.
فقال عمر : دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق .
فقال رسول الله صلي الله علية وسلم : “إن هذا في أصحاب ـ أو أصيحاب ـ له يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمى
من مظاهر التشدد والغلو في الدين
ومن مظاهر الغلو في هذا العصر :
تكفير المجتمع على العموم ، حتى وصل الأمر ببعضهم أنهم كفروا من لا يوافقهم على أرائهم !!.
وهناك من يتوقف في الناس فلا يحكم عليهم بشيء حتى يتحقق من صحة عقيدتهم .
وهناك من يحرم الصلاة في مساجد المسلمين ، وبعضهم يقول : لا نصلى إلا وراء من نعرف عقيدته !!.
الدعوة الي العنف والخروج علي المسلمين بالسلاح ، وقتل الأبرياء وإثارة الفتن والقلاقل وعدم مراعاة حرمة دماء المسلمين.
يزعم بعضهم إن جماعتهم الوحيدة المسلمة في العالم !!.
رفض إجماع الأمة ، والطعن في أئمة الدين وانتقاص حقهم.
التشدد في الفرعيات : وهذا يقع في كثير من الدعاة . وهو التزامهم التشدد في كل الأمور ، وكأن الأحكام الشرعية عند هؤلاء أصبحت حكمين ، الحرام والواجب ،مع إن الأحكام الشرعية تنقسم إلي خمسة أقسام معروفة ، والشريعة الغراء مبنية علي التيسير والتخفيف ورفع الحرب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 1 ساعة
اخوي سيدي الحبيب صاحب اللكزس
لطفاً كريم فيه نساء يقدن سيارات اصبر شوي
اركب بحلالك قروشك وخلي سيارتك في البيت
وليه تبحث له اذان وربي اعطاك في راسك اذنين
هههههههههههههههههههههههههههههههه 😂😂😂
بنت النور[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 55 دقيقة
ياحليلها ها العجيزة 😅😅يالله تمشي وماشاء الله وتسوق وادخلت بين السيارات بعد 😰اجل السواقه سهله ماهو صعبه و العجوز الله يعلم بحالها ويلا ماكان اطلعت بها البرد ويالله تمشي ايلا اكيد مالها الا حالها وربها اللي خالقها
واللي يصور ياويله من الله ويش يحس به والله ساتر عليها وقام يفضحها و صار كلا من هب ودب يصور عالم فاضيه والله ويدورون على الزله والله المستعان❤️
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 39 دقيقة
دعوا الخلق للخالق هو اعلم بهم وبما في قلوبهم.
كل نفس بما كسبت رهينة.
لاكن بعض الخلق تقول انة وصي على خلق الله.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 36 دقيقة
ياعبد الله لاتبحث عن خفايا خلق الله -فيفضحك الله-
سعــــود[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 29 دقيقة
الصراخ علو قدر الالم،،،خل عنك خرابيط داعش وسوريا يابو مناكحه حديثي داخلي داخل البلد الفوضى والانحلال لابد من رادع لهذه التصرفات وانت افهمها يبو مناكحه قال ايس دخل سوريا بالمناكحه وداعش حديثي مفهوم ولاداعي للمرواغه والانحراف عن السياق
abu – rakan[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 18 دقيقة
عذاب الرحيل أنت تبربر واجد
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 14 دقيقة
😂😂😂
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 5 دقائق
الصبر من عندك يارب آهـ صبرني 😂😂😂
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 2 دقيقتين
عاوز يكتب مقولة العسيري الصراخ ع قد الألم
مش عرف يكتبها ازي كتب بصو إزاي
علو عاوز اصححها لك
يا باشا يا محترم يا بيه يا بتاع الاخلاق
اكتبها كده على وليس علو هههههههههههههههههههههههههه 😂😂😂