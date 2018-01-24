بعد تشهير مواطن بمسنة أثناء قيادتها.. أسرتها تطالب بمقاضاته

علي العنزي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية فيديو لمسنة من قرية القاعد شمال حائل، تتوقف بسيارتها منتصف الطريق، وقيام أحد المواطنين بتصويرها دون إذن.

وتسبب الفيديو المصور، في اتخاذ المرور مخالفة على السيدة المسنة؛ على اعتبار قيادتها للسيارة في شوارع القرية قبل الحصول على رخصة قيادة.

وأظهر الفيديو عفوية المرأة المسنة، التي أوضحت أنها لم تتمكن من الوقوف بشكل صحيح؛ نظرًا لوجود بقايا من البلك أمام أحد المحال التجارية، التي كان تقصده للتسوق.

واستغل المواطن عدم دراية السيدة المسنة بأمر تصويره لها؛ وتسبب في التشهير بها، حيث انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ وهو ما اعتبرته أسرتها أنه تشهير بها، متوعدة بمقاضاته.

يجدر الإشارة إلى أن تصرف السيدة المسنة وقيادتها للسيارة يعد أمر طبيعي، في بعض القرى؛ حيث يضطرون للخروج لتلبية احتياجاتهم في حالة عدم وجود ولي أمر يقوم بذلك.