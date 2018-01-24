” دافوس الاقتصادي ” يعقد ورشة عمل حول رؤية المملكة 2030

سويسرا(صدى):

ينظم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء، ندوة حول دور المملكة في تثبيت ودعم الاستقرار الإقليمي انطلاقًا من ثقلها السياسي والاقتصادي.

كما يعقد منتدى دافوس خلال فعالياته اليوم، ورشة عمل عن رؤية المملكة 2030، والتي يتحدث خلالها العديد من المسؤولين السعوديين والخبراء في مختلف دول العالم.

ويتناول المنتدى التحديات التي تواجه مستقبل العالم ومنها التعليم الجيد وربط مخرجاته بالفرص الوظيفية، فضلًا عن توفير المياه النظيفة للجميع.

يُذكر أن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي انطلقت، أمس الثلاثاء، في سويسرا على أن تستمر حتى الجمعة القادم بمشاركة رجال أعمال وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤرق العالم.