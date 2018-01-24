” العمل ” : 10 آلاف مخالفة لقراري التوطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية في 3 أشهر

عادل الحربي(صدى):

ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جولاتها الميدانية 10441 مخالفة لقراري التوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والتوطين، وذلك خلال ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق المرحلة الثالثة من ” قرار توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ” ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن مخالفات التوطين التي تم ضبطها بلغت 2853 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 6181 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة , فيما بلغ عدد المخالفات الأخرى 1407 مخالفة من إجمالي المخالفات.

وبيّن أن الوزارة ممثلة في فرق التفتيش الميدانية نفّذت 67903 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار ” تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها ” في مرحلته الثالثة, مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 54378 منشأة، في حين تم ضبط 13525 منشأة غير ملتزمة بقراري ” توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية “.

من جهة أخرى، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من ” توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ” انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة ” المولات ” ، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

من جهته، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرّة ” ، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.