تطوير وربط 5 قطاعات لازدهار السياحة في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أوضح عماد منشي، أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية، بـ ” جامعة الملك سعود ” ، أن ازدهار الجانب السياحي بالمملكة يتطلب تطوير 5 قطاعات، هم القطاع ” السياحي – الفعاليات – الضيافة – الاستجمام – الترفيه – الأنشطة الرياضية ” .

وأشار إلى أن المملكة قد سلطت الضوء، على جزء بسيط من قطاع الفعاليات دون بقية الأجزاء الأخرى؛ الأمر الذي أدى إلى قلة المواقع السياحية، وقلة الأنشطة الرياضية، مؤكدًا على ضرورة ربط القطاعات الخمسة ببعضها البعض؛ لإثراء تجربة السائح.

وفي نفس السياق، طالب الخبير السياحي بدر العلي، هيئة السياحة والترفيه، باستثمار الأماكن الطبيعية، والاستفادة من المؤثرين والمتخصصين بالسفر والسياحة؛ وذلك للرقي بجودة المنتج السياحي في المملكة.