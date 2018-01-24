أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على محال المطاعم بالمنطقة

راشد آل شريه(صدى):

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس، جولات تفتيشية على محال المطاعم والمطابخ داخل مدينة نجران، للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات كوجود عماله بدون شهادات صحية تقوم بتحضير المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وعدم تغطية فتحات تصريف المياه، وتدني مستوى النظافة العامة للمحل والشخصية للعاملين, وعدم تغطية التمديدات الكهربائية, ووجود تشققات وفراغات تساعد على تكاثر الحشرات بالمحل، مما أدى إلى إغلاق المطاعم المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية عليها.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، مواصلة الجولات الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وفق الزيارات المجدولة لضمان سلامة الإجراءات الصحية وتقديم خدمات متميزة بالتعاون مع بلاغات المستفيدين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ 940.