أكثر من 2500 حالة يستقبلها مجمع فيصل الطبي بالطائف خلال إجازة نصف العام

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استقبلت طوارئ مجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف خلال إجازة نهاية الفصل الأول أكثر من 2500 حالة متنوعة، قدمت لها الخدمات العلاجية والإسعافية.

فيما بلغ عدد عمليات الجراحة العامة في مجمع الملك فيصل أكثر من 2700 حالة، وبلغ عدد عمليات جراحة الأوعية الدموية 7 حالات، وبلغ عدد جراحات الصدر ما يقارب 78 حالة، كما تم عمل عمليات جراحة المسالك البولية بالمجمع لأكثر من 475 حالة وتم إجراء عمليات جراحات التجميل والحروق لعدد 288 حالة.

كما بلغت عمليات جراحة العظام أكثر من 800 حالة جراحية، وعمليات الأنف والأذن والحنجرة 572 حالة، وبلغ عدد حالات جراحات الوجه والفكين 180 حالة ، وعدد عمليات جراحة الاطفال 574 حالة، وعدد حالات المخ والأعصاب 76 حالة، وبلغ عدد عمليات جراحة العيون 1072 حالة.