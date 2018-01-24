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بالفيديو.. دنيا بطمة تستعرض جسدها بعد الحمام

بالفيديو.. دنيا بطمة تستعرض جسدها بعد الحمام
نورة الشهري (صدى):

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو جديد لها وهي تستعرض رشاقتها بعد الحمام اثناء حديثها عن شعرها ، ما أثار استياء وسخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لظهورها بهذا الشكل واستعراضها لجسدها .

وقالت دنيا بطمة في الفيديو ” جود مورنينج أنا كوني حبيباتي طالعة من الحمام بالنسبة للناس اللي عم يعقوب على شعري وانه قصير فهاد غلط .. هادول شعري الحقيقي شوفتوا ! . وتابعت بطمة ، ” بدون لا اكستنشن ولا اي شئ وشوفوا ما شاء الله بدون استشوار او اي شئ ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3508 ] نشر منذ 3 ساعات

يااا بطمة تعرفين هريدي أبــو جلابية صفراااا ** هههههههههههههه *

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