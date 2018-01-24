بالفيديو.. دنيا بطمة تستعرض جسدها بعد الحمام

نورة الشهري (صدى):

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو جديد لها وهي تستعرض رشاقتها بعد الحمام اثناء حديثها عن شعرها ، ما أثار استياء وسخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لظهورها بهذا الشكل واستعراضها لجسدها .

وقالت دنيا بطمة في الفيديو ” جود مورنينج أنا كوني حبيباتي طالعة من الحمام بالنسبة للناس اللي عم يعقوب على شعري وانه قصير فهاد غلط .. هادول شعري الحقيقي شوفتوا ! . وتابعت بطمة ، ” بدون لا اكستنشن ولا اي شئ وشوفوا ما شاء الله بدون استشوار او اي شئ ” .