بالفيديو.. دنيا بطمة تستعرض جسدها بعد الحمام
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو جديد لها وهي تستعرض رشاقتها بعد الحمام اثناء حديثها عن شعرها ، ما أثار استياء وسخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لظهورها بهذا الشكل واستعراضها لجسدها .
وقالت دنيا بطمة في الفيديو ” جود مورنينج أنا كوني حبيباتي طالعة من الحمام بالنسبة للناس اللي عم يعقوب على شعري وانه قصير فهاد غلط .. هادول شعري الحقيقي شوفتوا ! . وتابعت بطمة ، ” بدون لا اكستنشن ولا اي شئ وشوفوا ما شاء الله بدون استشوار او اي شئ ” .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
يوووهـ وحمام بعد
مدلعة دايما
هههههههههههههههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3508 ] نشر منذ 3 ساعات
يااا بطمة تعرفين هريدي أبــو جلابية صفراااا ** هههههههههههههه *