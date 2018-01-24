طرق عدة لترشيد الكهرباء.. إغلاق المصابيح والاستعانة بالشمس يوفر 76 ريالا

علي القحطاني(صدى):

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، يسعى الكثير إلى البحث عن طرق عدة لتقليل استهلاكه للطاقة؛ ومن ثم تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء.

وهناك طرق مختلفة لترشيد استهلاك الكهرباء، ومنها إغلاق الإنارة غير المستخدمة، فكشف الخبراء أنه إذا أغلق اثنين من المصابيح 100 واط لمدة ساعتين يومياً، فذلك سيوفر 40 ريالاً على مدى عام.

وتشمل الطرق أيضاً، أن يتم استغلال ضوء الشمس، حيث إنه يمكن لنافذة واحدة بالمنزل أن تضيئ المنزل بقوة أفضل 20 مرة من مصباح بقوة 60 واط لمدة أربع ساعات يوميًا وبالتالي سيوفر هذا الأمر 36 ريالاً في السنة.

ويوفر الاستحمام في وقت أقصر، 120 ريالًا في السنة؛ نظراً لان الماء الساخن مكلف، بالإضافة إلى فصل الإلكترونيات غير المستخدمة والتي تمثل هدراً للطاقة ما يوفر 200 ريال سنويا.

كما يمكن توفير 80 ريالاً سنوياً عن طريق تحديث الأجهزة المنزلية، بأجهزة حديثة، أما بالنسبة للمكيفات فدرجة 24 هي الدرجة الأمثل في أجهزة التكييف المركزية والتي قد تحفظ 5٪ من مجمل استهلاك هذه الأجهزة سنوياً.

ويمكن أيضاً توفير الطاقة بإغلاق باب المطبخ أثناء الاستخدام لتجنب رفع الحرارة في المنزل والحفاظ على درجة التبريد، وكذلك هناك عادات كثيرة أثناء غسيل الملابس يمكن أن تحدث الفرق، ومنها : غسيل في أسبوع، زيادة الحمولة، الغسيل بالماء البارد، كذلك عدم استخدام النشافة، وعدم كي الملابس الداخلية يمكن أن توفر مبالغ طائلة.