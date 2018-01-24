الإسكان: شرط واحد لصرف منتجاتها والصندوق العقاري للمستفيدين
أوضحت وزارة الإسكان، أمس الثلاثاء، أن المستفيدين لا يمكنهم التصرف في منتجاتها ومنتجات الصندوق العقاري قبل سداد كافة المستحقات، مؤكدة أنه هو من يحدد سنوات السداد.
وأكدت الوزارة، أن التعثر المالي لا يعرقل تخصيص المنتج، مشيرة إلى أن الممول يمكنه رفض التمويل لوجود اسم المستفيد في سمة الائتمانية.
وأشارت الوزارة، إلى أن يشترط لكي يحصل المستفيد على الدعم أن يزيد راتبه عن 60 % بعد سداد مختلف الالتزامات المالية.
واوضحت أن هناك إمكانية للاعتراض على منح الأراضى، إذا كانت بمناطق نائية وتقديم ما يدعم الاعتراض.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
وين ما تروح
دين العقاري وراك
حتى القبر
هههههههههههههههههههههههه
ابوباسم[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 3 ساعات
ياخوي يابو رحيّل اهم شي الامن والأمان الحمد لله “
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
عزيزي وسيدي الفاضل ابو باسم صباح العسل واليا سمين قلبي انت والله
الأمن والأمان
اكيد واخوك ما يحتاج معروف بمواقفي الوطنيه
اسيادي وتاج راسي هم ولاة امري آل سعود اعزهم الله
لكن بغيت اوضح الشهيد وهو شهيد في سبيل الله
لايدخل الجنه إن كان ع دين؟
والرسول محمد صلى الله ع وسلم حضرت امامه جنازهـ
قال للصحابه رضوان الله ع اجمعين هل ع دين؟؟
ققالو نعم يارسول الله قال لا اصلي ع حتى يقضى دينه؟؟؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
بعدين لا توعلني منك
نكي عذآب الرحيل الف مد
ماني بو رحيّل ههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3316 ] نشر منذ 3 ساعات
بعدين لا تزعلني منك
نكي عذآب الرحيل الف مد
ماني بو رحيّل ههههههههههههههههههههه