الإسكان: شرط واحد لصرف منتجاتها والصندوق العقاري للمستفيدين

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان، أمس الثلاثاء، أن المستفيدين لا يمكنهم التصرف في منتجاتها ومنتجات الصندوق العقاري قبل سداد كافة المستحقات، مؤكدة أنه هو من يحدد سنوات السداد.

وأكدت الوزارة، أن التعثر المالي لا يعرقل تخصيص المنتج، مشيرة إلى أن الممول يمكنه رفض التمويل لوجود اسم المستفيد في سمة الائتمانية.

وأشارت الوزارة، إلى أن يشترط لكي يحصل المستفيد على الدعم أن يزيد راتبه عن 60 % بعد سداد مختلف الالتزامات المالية.

واوضحت أن هناك إمكانية للاعتراض على منح الأراضى، إذا كانت بمناطق نائية وتقديم ما يدعم الاعتراض.