الدولار يهبط أمام العملات دون مستوى 90 للمرة الأولى منذ 3 سنوات

واشنطن(صدى):

عادت العملة الأمريكية ” الدولار ” إلى مستوياتها الهبوطية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجله هبوطًا دون مستوى 90 للمرة الأولى منذ نهاية 2014.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 89.87 بنسبة 0.3%، منخفض أمام لعملة اليابانية بنسبة 0.34% إلى 109.93.

وفي المقابل ارتفع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.2319 مقابل الدولار، كما صعد الإسترليني بنسبة 0.24% إلى 1.4034 أمام الدولار.

ومن المقرر أن يجتمع المركزي الأوروبي غدًا الخميس، لمناقشة قيمة الفائدة، مع توقعات بالإبقاءعلى الفائدة دون تغيير، وسط ترقب الأسواق تصريحات رئيس البنك ” ماريو دراغي ” لمحاولة التوصل لدلائل عن مستقبل السياسة النقدية.