تحكيم المغاتير لمزايين الإبل تستعرض اليوم 11 منقية في فئة جْمل 50 صْفر

عادل الحربي (صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 11 منقية في فئة جْمل 50 صْفر.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 50 صْفر هم: سلطان محمد علي السبيعي، شبنان فهد شبنان الدوسري، صاطي منور عويتق المطيري، ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري، عبد الله عبد العزيز علي السلطان، علي إبراهيم الصالح النفجان، فلاح سالم راشد الهاجري، فهد غازي عسير المطيري، محمد خلف علوش المطيري، مشعل نايف فلاح بن حثلين، ناصر علي عبيد العجمي.

وستدخل مساء اليوم الإبل جْمل 100 مجاهيم، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.