” الجاسم ” في انتظار نتيجة الفحص الطبي للمشاركة أمام الشباب

ماجد محمد(صدى):

من المقرر أن يبدأ النادي الأهلي،مساء اليوم الاربعاء، في تدريباته؛ استعدادا لمواجهة الشباب في إطار الجولة الـ19 من دوري المحترفين، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وكشفت مصادر أن الأهلي سيفتقد خلال الفترة القادمة 8 من لاعبيه، وهم : ياسر المسيليم ومحمد العويس ومنصور الحربي ومعتز هوساوي ومحمد آل فتيل وحسين المقهوي وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري.

وينتظر المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، خضوع اللاعب تيسيرالجاسم إلى فحص طبي، من أجل التأكد من شفاؤه من إصابته، ومن ثم سيتم تحديد مشاركته من عدمها خلال الممباراة القادمة، حيث يرغب ريبروف في إشراك اللاعب باعتباراه ورقة فنية هامة.