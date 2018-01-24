بالتفاصيل: حقيقة ” المسن ” الذي أطلق النار على القاضي

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل، عن المسن الجاني، الذي ألقت الجهات الأمنية عليه أمس، في موقع الجريمة، بعد أن أطلق النار على القاضي ” الجدوع ” بـ ” الخرج ” .

كما أفادت المصادر، أن الجاني كان له قضية منظورة في المحكمة قبل سنوات، وتم البت فيها بإغلاق ملفها، وأوضحت أن الجاني كان يترصد للقاضي الشيخ فهد الجدوع، أمام المسجد الذي يبعد عن المحكمة بنحو 100 متر، وأثناء خروجه من المسجد أطلق النار عليه.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على الجاني أمس، في موقع الجريمة، كما تم نقل القاضي ” الجدوع ” إلى مستشفى الملك خالد بـ ” الخرج ” ، وهو الآن في حالة صحية مستقرة.