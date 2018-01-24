استمرار التراجع الإجمالي للعملات الرقمية.. وبتكوين أدنى 11 ألف دولار

عادل الحربي(صدى):

واصلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الأربعاء، سلسلة هبوطها، في ظل سعي السلطات الكورية الجنوبية لإحكام سيطرتها على السوق.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم إلى 10715 دولار بنسبة 1.15%، رغم ارتفاعها الهامشي أمس أعلى 11.3 ألف دولار.

واستمرت وصيفتها ” إثريوم ” في الهبوط بعد وصلولها إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلة خلال تعاملا اليوم 980 دولارًا، بتراجع 0.60%.

وسجلت القيمة السوقية الغجمالية للعملات الرقمية في ظل هذا التراجع الجماعي 521 مليار دولار، تشكل حصة ” بتكوين ” منها ما يعادل 181 مليار دولار تقريبًا.