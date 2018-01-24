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  3. استمرار التراجع الإجمالي للعملات الرقمية.. وبتكوين أدنى 11 ألف دولار

استمرار التراجع الإجمالي للعملات الرقمية.. وبتكوين أدنى 11 ألف دولار

استمرار التراجع الإجمالي للعملات الرقمية.. وبتكوين أدنى 11 ألف دولار
عادل الحربي(صدى):

واصلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الأربعاء، سلسلة هبوطها، في ظل سعي السلطات الكورية الجنوبية لإحكام سيطرتها على السوق.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم إلى 10715 دولار بنسبة 1.15%، رغم ارتفاعها الهامشي أمس أعلى 11.3 ألف دولار.

واستمرت وصيفتها ” إثريوم ” في الهبوط بعد وصلولها إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسجلة خلال تعاملا اليوم 980 دولارًا، بتراجع 0.60%.

وسجلت القيمة السوقية الغجمالية للعملات الرقمية في ظل هذا التراجع الجماعي 521 مليار دولار، تشكل حصة ” بتكوين ” منها ما يعادل 181 مليار دولار تقريبًا.


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