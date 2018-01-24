الجيش التركي يواصل انتهاكاته ويقتل 8 من الأكراد السوريين

أنقرة(صدى):

تواصل قوات الجيش التركي انتهاكاتها على الحدود السورية؛ مستهدفة الأكراد السوريين في ” عفرين “.

وكشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن قيام الجيش التركي بقتل 8 من الأكراد السورين خلال عملياته العسكرية لغزو عفرين والسيطرة عليها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الايام الماضية عن القيام بعمليات عسكرين بعفرين؛ زاعمًا أنها؛ لحماية حدوده من الأكراد، إلا أنه كشف الخبراء أن الرئيس التركي يبحث عن تنفيذ أجندة خاصة على الأراضي السورية مستغلا خلافه مع الأكراد.