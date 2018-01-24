صناديق التقاعد الروسية تهتم بالطرح العام الأولي لشركة أرامكو

موسكو(صدى):

أكد كيريل ديمترييف، مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من صناديق التقاعد الروسية بالطرح العام الأولي لشركة أرامكو، وأيضاً من الشركاء الصينيين.

وأوضح ” ديمترييف ” ، أن الصناديق تدرس الاستثمار في أرامكو لتعزيز الشراكة بين أكبر دولتين تنتجان نفط في العالم، وهما روسيا والمملكة، مؤكداً أن هناك شركات نفط حكومية صينية، أعربت عن رغبتها في أن تصبح مستثمرًا رئيسًا في طرح أرامكو.

وأعلن أن طرح أرامكو سيصبح الأكبر في العالم، وقد يصل إلى تريليوني دولار، وكذلك يمكن أن يجمع ما يزيد على 100 مليار دولار.