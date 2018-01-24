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بالفيديو.. أقصر إمرأة بالعالم

بالفيديو.. أقصر إمرأة بالعالم
نيودلهي(صدى):

حصلت امرأة هندية تٌدعى ” جيوتى إمدج ” على لقب أقصر امرأة في العالم بعد وصول طولها إلى نحو 60 سم.

وتميزت جيوتي بقصر قامتها وقالت أنها عندما تسير بالخارج يتجمع المارة حولها للتأكد من سنها، مما جعلها مشهورة في بلدتها، وتساعدها أسرتها في القيام باحتياجاتها المختلفة.

This Is The World's Smallest Woman

Meet Jyoti Amge, the smallest woman in the world.

Posted by UNILAD on Monday, January 22, 2018


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2250 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله -له في خلقه شوؤن-
مع العلم ان أطول رجل في العالم هندي

[ عدد التعليقات: 3504 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله وبحمده سبحان العظيم **
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يا حليها ويا حلووو أبتسامتها *** هههههه

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