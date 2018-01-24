بالفيديو.. أقصر إمرأة بالعالم

نيودلهي(صدى):

حصلت امرأة هندية تٌدعى ” جيوتى إمدج ” على لقب أقصر امرأة في العالم بعد وصول طولها إلى نحو 60 سم.

وتميزت جيوتي بقصر قامتها وقالت أنها عندما تسير بالخارج يتجمع المارة حولها للتأكد من سنها، مما جعلها مشهورة في بلدتها، وتساعدها أسرتها في القيام باحتياجاتها المختلفة.