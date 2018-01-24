بالفيديو.. أقصر إمرأة بالعالم
حصلت امرأة هندية تٌدعى ” جيوتى إمدج ” على لقب أقصر امرأة في العالم بعد وصول طولها إلى نحو 60 سم.
وتميزت جيوتي بقصر قامتها وقالت أنها عندما تسير بالخارج يتجمع المارة حولها للتأكد من سنها، مما جعلها مشهورة في بلدتها، وتساعدها أسرتها في القيام باحتياجاتها المختلفة.
This Is The World's Smallest Woman
Meet Jyoti Amge, the smallest woman in the world.
Posted by UNILAD on Monday, January 22, 2018
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2250 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله -له في خلقه شوؤن-
مع العلم ان أطول رجل في العالم هندي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3287 ] نشر منذ 1 ساعة
تقول اسطوانة غاز
هههههههههههههههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3504 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله وبحمده سبحان العظيم **
*
يا حليها ويا حلووو أبتسامتها *** هههههه