لجنة خماسية لمراجعة نظام التنفيذ ومحاصرة المتهربين

علي القحطاني(صدى):

قامت وزارة العدل بتشكيل لجنة جديدة خماسية من هيئتها القضائية؛ لتحسين وتطوير نظام التنفيذ تطبيقًا لرؤية المملكة، وذلك تفاديًا للبطء في تنفيذ الأحكام وملاحقة المماطلين.

ويترأس اللجنة الشيخ محمد الفرهود، والأعضاء من القضاة الشيخ دخيل سعود الحمد، والشيخ الدكتور الخضيري، والشيخ الدكتور عبدالله زايد الزايد، والمستشار فهد الخليفي مقررا للجنة.

وجدير بالذكر أن، ” لجنة التعديل الخماسية ” سيستمر عملها على مدار أسبوعين، كما أوكلتها الوزارة أن ترفع إليها تقريرًا شاملًا بما تعمل وما وصلت إليه.