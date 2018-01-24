سياحة مكة: لابد اجتياز كافة اشتراطات ومتطلبات الهيئة لممارسة الإرشاد السياحي

نايف السالم(صدى):

صرَّح الدكتور فيصل الشريف، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الطني في مكة المكرمة، بأن عدد المنتسبين للدورة التخصصية لتأهيل المرشدين السياحيين، وصل إلى ٢٥ شابًا.

وأوضح ” الشريف ” ، أن الدورة شملت تدريباً نظرياً وميدانياً في عدد من المواقع السياحية؛ بهدف تأهيل وتنمية مهارات المرشد السياحي، وجعله أكثر احترافية، بالإضافة إلى منحه الفرصة لإظهار الوجه الحقيقي للمملكة.

وأضاف أنه لا بد من اجتياز كل اشتراطات ومتطلبات الهيئة لممارسة المتدرب لمهنىة الإرشاد السياحي.