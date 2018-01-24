سفير المملكة لدى بكين ينظم لقاء بالسفراء العرب لبحث قضية القدس

بكين(صدى):

نظم السفير تركي بن محمد الماضي سفير المملكة لدى بكين، مع مكتب جامعة الدول العربية في بكين، لقاءً بالسفراء العرب، وذلك بحضور الدكتور مشعل بن فهد السلمي، رئيس البرلمان العربي.

وقابل ” السلمي ” خلال زيارته بعدد من المسؤولين الصينيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس نواب الشعب الصيني، ليحقق أوجه التعاون المشترك بين الصين والدول العربية، حول القضايا المختلفة.

ويًذكر أن ” السلمي ” في زيارة للصين حالياً، لإيضاح موقف البرلمان العربي وجامعة الدول العربية من قضية القدس، ونقل تحيات أعضاء البرلمان العربي للقيادة في الصين.