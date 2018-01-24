188 عملية جراحية ناجحة لعلاج السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز خلال عامين

علي العنزي(صدى):

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمنطقة الجوف، 188 عملية جراحية ناجحة في تكميم المعدة؛ لعلاج السمنة المفرطة، منذ افتتاح مركز علاج السمنة بالمستشفى قبل عامين.

وتمكن الفريق الطبي المكون من نخبة من الاستشاريين والأخصائيين، من إجراء 30 عملية تكميم بنجاح خلال الشهرين الماضيين، دون أي مضاعفات تذكر.

وكان مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، قد أجرى خلال شهر ديسمبر 81 عملية جراحية، من بينها عمليات نوعية ومتخصصة لم تجرى في المنطقة من قبل.