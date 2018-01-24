سويدان: 460 ألف حادث مروري في المملكة خلال عام

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور محمد بن علي سويدان، المشرف العام على مبادرة ” حياتك أثمن من رسالة ” ، أن أكثر حالات الوفاة في المملكة كانت من بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاماً.

وأوضح ” سويدان ” ، أن المملكة شهدت 460.488 حادثاً خلال العام الهجري الماضي، مشيراً إلى أن توفي 7.489 شخصاً في هذه الحوادث، إضافة إلى إصابة 33.199 شخص.

وأضاف ” سويدان ” ، أن نسبة الوفاة داخل المدن بلغت 32% بينما خارجها وصلت إلى 68%، لافتاً إلى أن الوفيات لدى الذكور نسبتها 88%، وللإناث 12%.