وزارة النقل تفاجئ سائقي الشحنات على طريق صبا والهروب

علي القحطاني (صدى):

قررت وزراة النقل، اليوم الأربعاء، وضع سائقي الشاحنات والقلابات على طريق الكدمي بين صبا وهروب أمام محطات الوزن المتنقلة بشكل مفاجئ؛ حفاظًا على سلامة الطريق والعابرين، وجاء ذلك عقب شكاوى عدة من نقل القلابات والشحنات كميات من الحمولة الزائدة على الطريق .

وشهد الطريق منذ أسبوع وفاة أم وستة من أبنائها عقب اصطدامها بقلاب، وناشد الأهالي بعدها بمعاقبة المتسبب ومراقبة حركة السير؛ نظرًا لأن القلابات تسير يوميًا على ذلك الطريق والطريق الموازي له.

ويعد الكدمي الزراعي طريق تم تصميمه بمواصفات فنية لاتحتمل عبور المركبات الثقيلة، ورغم ذلك تعبره كل يوم الشاحنات والقلابات المحملة بالأطنان والحمولات الزائدة.

ووفقًا لما ذكره بعض الأهالي، أن هناك العديد من الحوادث والوفيات المتكررة على مدار السنوات الماضية ولازالت المركبات الثقيلة تواصل السير، متسببًا في العديد من الأضرار البالغة على أجزاء الطريق وطبقة الأسفلت دون مراعاة وسائل السلامة.