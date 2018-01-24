تركي بن سعود: تخصيص 500 مليون ريال للبحوث الابتكارية

عادل الحربي (صدى):

قال صاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن برنامج ” بادر ” ، دعم ومستمر في دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لمواكبة لبرنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف سموه إلى الاهتمام بدعم البحث العلمي في المملكة، حيث خصص لبحوث الابتكارية 500 مليون ريال سنويًّا، لدعم إنشاء الشركات المبنية على الابتكارات التقنية في الجامعات.

وأوضح سموه، في تصريح له عقب افتتاحه فعاليات أطلق مشروعك، في مركز الملك عبدالله للأبحاث والدراسات البترولية، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج ” بادر ” نواف الصحاف، والرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب الأستاذ محمد عسيري، وتستمر فعاليات المبادرة لمدة 3 أيام لتنفيذ العديد من ورش العمل وجلسات ريادة الأعمال، ومنصات الإثراء، أنَّ “ العمل على هذا المشروع إن شاء الله يبدأ بالتعاون مع الجامعات في المملكة، وسوف نرى عدد من الجامعات تساهم بشكل كبير في إنتاج الشركات التقنية التي تدعم الاقتصاد المعرفي في المملكة ”.