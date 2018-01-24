بالفيديو.. مواصفات بندقية روسية تدمر أهدافها تحت الماء

موسكو(صدى):

كشف موقع ” روس أوبورون إكسبورت ” الروسي عن مواصفات بندقية ” إيه بي إس ” الهجومية، التي تستخدم لتدمير الأهداف تحت الماء.

وأوضح الموقع أنها تعمل البندقية على نظام إطلاق فردي أو آلي، وتعتمد فكرة عملها على ذات فكرة عمل البنادق الآلية، لكنها تتميز بتصميم خاص ليجعلها تعمل تحت الماء بكفاءة.

وأشار إلى أنها مصممة لتدمير الأعداء على مسافة تتراوح بين 10 إلى 30 مترا تحت الماء بحسب العمق، كما يمكنها أن على السطح ليصل مدى طلقاتها إلى 100 مترا.

وذكر الموقع أنه يمكن استخدامها أيضا ضد الكائنات البحرية المفترسة التي يمكن أن تواجه أفراد القوات الخاصة البحرية أثناء رحلة الوصول إلى أهدافهم.