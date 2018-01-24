إنهاء إجراءات سفر 8 ملايين مواطن من الجوازات في شهر واحد

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إداراتها في المنافذ البرية والبحرية والجوية في جميع المناطق أنهت إجراءات ثمانية ملايين و21 ألف و614 مسافرا خلال الفترة ما بين 6 / 4 / 1439 هـ، وحتى 3 / 5 / 1439هـ، حيث بلغ عدد القادمين ثلاثة ملايين و922 ألف و57 مسافرا، بينما بلغ عدد المغادرين أربعة ملايين و99 ألف و557 مسافرا.

وبلغ مجموع المسافرين (المغادرين والقادمين) في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في الفترة ما بين 23 /4 / 1439هـ إلى 5 / 5 / 1439هـ والتي وافقت إجازة منتصف العام 208 ألف و694 مغادرا، و215 ألف و216 قادما إلى المملكة.

فيما أنهت جوازات المنطقة الشرقية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي مليون و942 ألف و255 عملية بجميع فروعها، تنوعت بين إصدار وتجديد الجوازات وخدمات للمقيمين وعبور المنافذ وترحيل الوافدين المخالفين.