“مأساة هائلة ” في مدرسة ثانوية أمريكية

واشنطن(صدى):

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، مات بيفن، أنه قام طالب بمدرسة ثانوية بالولاية، أمس الثلاثاء بإطلاق النار على زملائه داخل فناء المدرسة؛ مما أسفر عن مصرع إثنين منهم وإصابة 17 آخرين.

وأضاف ” بيفن ” أن إطلاق النار بدأ مع بداية اليوم الدراسي ببلدة بينتون الصغيرة، واصفًا ما حدث بأنه “مأساة هائلة”؛ حيث دخل الطالب ذو ال15 عامًا إلى ساحة المدرسة حاملًا مسدسًا وشرع في إطلاق النار؛ مما أثار ذعرًا لدى الطلاب الذين فرّوا هاربين من شبح الموت مدمرون الأسوار والبوابات.

وأوضح، رئيس شرطة كنتاكي، ريك ساندرز، أن قوة من الشرطة تحركت سريعًا عقب تلقيها بلاغ بالواقعة، ووصلت أولى فرق التدخل إلى المدرسة في أقل من 10 دقائق.