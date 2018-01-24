دراسة: ” الميكرويف ” يضر بالبيئة مثل عوادم السيارات
أكدت دراسة أن أجهزة الميكرويف ينبعث منها معدلات ثاني أوكسيد الكربون، تعادل تلك المنبعثه مما يقرب من سبعة ملايين سيارة، وتؤذي البيئة بنفس الضرر.
ودرس العلماء بجامعة مانشستر، الآثار البيئية لأجهزة الميكرويف، والذي ينبعث من استخدامه 7.7 مليون طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكاربون في الاتحاد الأوروبي سنويًا، أي ما يعادل الانبعاثات من 6.8 مليون سيارة سنويًا.
وحقق الباحثون في 12 من العوامل البيئية المختلفة، بما في ذلك تغير المناخ واستنفاد الموارد الطبيعية والسمية الإيكولوجية، وتبين أن تصنيع الميكرويف يستنزف أكثر من 20% من الموارد الطبيعية وتغير المناخ.
يذكر أنه تم اكتشاف أن الميكرويف ينشيء مادة الأكريلاميد، وهي عبارة عن مادة كيميائية تسبب مرض السرطان، كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن إنتاج مادة الأكريلاميد يكون أكثر في حال استخدام أفران ميكرويف ذات طاقة عالية مقارنة بالأجهزة ذات الطاقة المنخفضة.
رااايق[ عدد التعليقات: 3504 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقولون في مصر ** أديها ميه تديك طراوة ** هههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3287 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ياخوي العزيز رايق لقد حجرت واسعاً يا رعاك الله
لا تعمم مصر ذكرها الرسول محمد صلى الله ع وسلم
في احاديث كثيرة انسيت ام تناسين يا سيدي الكريم
ان امنا هاجر ع السلام من مصر
وآسية امرأة فرعونو نبي الله موسى وهارون ألم يولدا بمصر؟؟
ومن أي قومٍ أم إسماعيل عليها السلام؟؟
واخيراً
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ : ” إِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مِصْرًا فَاسْتَوْصُوا بِقِبْطِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهَا صِهْرًا وَذِمَّةً ” فَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ، وَفُرُوجَكُمْ ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ فَلأَعْلَمَنَّ مَا أَتَانِي رَجُلٌ قَدْ أَسْمَنَ جِسْمَهُ ، وَأَهْزَلَ فَرَسَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنِّي مُعْتَرِضٌ الْخَيْلَ كَاعْتِرَاضِ الرِّجَالِ ، فَمَنْ أَهْزَلَ فَرَسَهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ حَطَطْتُهُ مِنْ فَرِيضَتِهِ قَدْرَ ذَلِكَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِي رِبَاطٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِكَثْرَةِ الأَعْدَاءِ حَوْلَكُمْ ، وَلإِشْرَافِ قُلُوبِكُمْ إِلَيْكُمْ ، وَإِلَى دَارِكُمْ مَعْدِنُ الزَّرْعِ ، وَالْمَالِ ، وَالْخَيْرِ الْوَاسِعِ وَالْبَرَكَةِ التَّامَّةِ