ألمانيا تدين التعصب الديني وتدعو للتسامح مع جميع الأديان
أدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس الثلاثاء، التعصب الديني، داعيًا للتسامح في التعامل مع الأقليات، جاء ذلك خلال احتفالية منح جنسيات في مبنى بلدية هامبورغ شمالي ألمانيا .
وقال شتاينماير خلال الاحتفالية: ” لا يتعين على أحد إخفاء عقيدته أو إنكارها أو تغييرها ” ، مضيفًا : ” إن الممارسة المنفتحة والمتسامحة والسلمية للديانات تعمل على إثرائنا أيضا ” .
وأكد أن أي تعصب ديني يهدد الحرية التي يضمنها القانون الأساسي، وقال ” من المهم في مجتمع الهجرة الخاص بنا أن نكرس أنفسنا لبعضنا البعض وننصت لبعضنا البعض ” .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3287 ] نشر منذ 2 ساعتين
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