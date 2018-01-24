ألمانيا تدين التعصب الديني وتدعو للتسامح مع جميع الأديان

برلين (صدى):

أدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أمس الثلاثاء، التعصب الديني، داعيًا للتسامح في التعامل مع الأقليات، جاء ذلك خلال احتفالية منح جنسيات في مبنى بلدية هامبورغ شمالي ألمانيا .

وقال شتاينماير خلال الاحتفالية: ” لا يتعين على أحد إخفاء عقيدته أو إنكارها أو تغييرها ” ، مضيفًا : ” إن الممارسة المنفتحة والمتسامحة والسلمية للديانات تعمل على إثرائنا أيضا ” .

وأكد أن أي تعصب ديني يهدد الحرية التي يضمنها القانون الأساسي، وقال ” من المهم في مجتمع الهجرة الخاص بنا أن نكرس أنفسنا لبعضنا البعض وننصت لبعضنا البعض ” .