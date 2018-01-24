أول رد من ” التجارة ” عن غش البنزين في إحدى المحطات بمكة

عادل الحربي(صدى):

وثق شخص مقطع فيديو اتهم فيه محطة بنزين بحي العوالي في العاصمة المقدسة بالغش في البنزين، بتصوير زجاجتي مياه بداخلهما بنزين فاتح اللون.

وتفاعل فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة مع مقطع الفيديو وثقه شخص، اتهم وأكد فرع التجارة بمكة أن مندوبها باشر الحادثة وأخذ عينة من البنزين في المحطة المذكورة، وأحالها للمختبر للتأكد من صحة الشكوى، وستظهر نتائج التحليل بعد قرابة أسبوعين.

وأوضح الفرع أن المواطن موثق الواقعة قام بالتلفظ على عامل المحطة واستدعاء الجهات الأمنية، مبينا أنه تصرف خاطئ وكان عليه الإبلاغ على الرقم الخاص بتلقي الشكاوى للوزارة.