أول رد من ” التجارة ” عن غش البنزين في إحدى المحطات بمكة
وثق شخص مقطع فيديو اتهم فيه محطة بنزين بحي العوالي في العاصمة المقدسة بالغش في البنزين، بتصوير زجاجتي مياه بداخلهما بنزين فاتح اللون.
وتفاعل فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة مع مقطع الفيديو وثقه شخص، اتهم وأكد فرع التجارة بمكة أن مندوبها باشر الحادثة وأخذ عينة من البنزين في المحطة المذكورة، وأحالها للمختبر للتأكد من صحة الشكوى، وستظهر نتائج التحليل بعد قرابة أسبوعين.
وأوضح الفرع أن المواطن موثق الواقعة قام بالتلفظ على عامل المحطة واستدعاء الجهات الأمنية، مبينا أنه تصرف خاطئ وكان عليه الإبلاغ على الرقم الخاص بتلقي الشكاوى للوزارة.
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
مع احترامي للوزارة الوزارة اذن من طين واذن من عجين المشكلة ان الوزارات لا تقوم بواجباتها على الشكل المطلوب إلا بتوثيق فيديو من احد المواطنين وهذا إشكالية لو ان الوزارات تقوم بعملها بالشكل المطلوب لاماوجدت الغش والنصب والفساد ينخر في البلد وكأن البلد لا يحميها قانون والله مصيبة ان مشاكل البلد والمواطن لا يحلها الا توثيق مقطع فيديو لكن الله المستعان
دام عزك يا وطن
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3287 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي الببرهـ
مالها داعي والله دام انك اكتشفت بلغ اقرب دوريه امنية
وصور بالجوال للحفظ لكن تتلفظ وتتهجم ع بالكلام
ليس من حقك انت لست سلطة تنفيذيه نظامية انت حدك تبلغ
وغيرك يحاسب ليس شغلك البربرة مالها داعي والله
ورزانة العقل والعمل بسرية وكتمان هي علوم الرجال
ناصر بن محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه الوزارة بالذات غير فعاله من جميع النواحي دائما تتعامل مع المواطنين بهذه اللهجه
لكي تخلي مسئولياتها وتحمل المواطن المسئولية
لذا نناشد ولي العهد بإتخاذ مايلزم لأنغاذ الوزارة من المتلاعبين
الواقع[ عدد التعليقات: 5664 ] نشر منذ 1 ساعة
الشركات فاهمة التجارة بالنصب والغش والتدليس وأخذ أموال الناس بالباطل وعندما يكبر حجم الاستثمارات لدى هذه الشركات أصبحت تضن انها لا تخضع لأي حساب أو مسألة أو أن لديها كامل الضوئ الأخضر لانتزاع أموال الناس بأي طريقة وما شركات الاتصالات الا خير دليل