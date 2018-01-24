بعد حادث بنغازي.. مجلس النواب الليبي يعلن الحداد 3 أيام
أدان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بنغازي، مسفرًا عن مقتل عددا من المدنيين، معلنًا الحداد لمدة ثلاثة أيام في ليبيا.
وأصدر صالح بيان رسمي، الأربعاء، استنكر من خلاله العمل الإرهابي، الذي استهدف عددا من المواطنين في مدينة بنغازي، معربًا عن تعازيه لعائلات الضحايا الذين استشهدوا.
ودعا صالح رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية ،والاستخباراتية ووزارة الصحة، كلا فيما يخصه القيام بما يلزم اتجاه هذه الحادثة المروعة في حق الأبرياء ومتابعة المنفذين ومن وراء هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم على هذا الفعل الإرهابي الشنيع.
كما دعا الليبيين إلى وحدة الصف ،ولم الشمل والتفاهم والتصالح من أجل إنقاذ بلادهم من هذا العبث والفوضى والإجرام والإرهاب.
كانت مصادر طبية بمستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارتين ملغومتين في مدينة بنغازي، الذي وقع أمس الثلاثاء إلى 41 قتيل و 80 جريح جراء انفجار مسجد بيعة الرضوان.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 34 دقيقة
كتبت من يوم ربيع الخراب العربي
والله سوف يبكي اهل ليبيا الدم ع القذافي رحمه الله
كانت ليبيا في عهدهـ امن وامان
كانت ليبيا في عهده حتى الطير يحلق في السماء
لا تطلق ع رصاصة لتريق دمه
كانت ليبيا التي تجا ورها كلاً من مصر تونس الجزائر النيجر تشاد السودان
تسير من هذة البلدان حافي القدمين براً اليها لا تخاف إلا الله
لا يعترضك لا دواعش ولا فواحش
كان اليبيون في نعيم امن وامان لا تجد ليبي يشحذ
لا تجد فرد ليبي مغترب يشكو من جوع او ظماً
خرجو ع وهو لايجوز شرعاً الخروج ع الحاكم
حتى وان كان ظالم او فاجر
القي القبض ع سحلو اهانوهـ لم يكتفو بذلك
بل تم إدخال آله حادهـ في دبرهـ؟؟
قلت يومها والله ان الله يوف ينتقم منهم
وسوف يغير عليهم الحال وفعلاً اذاقهم الله لباس الجوع والخوف
رحمك الله ي القذافي
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