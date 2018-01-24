بعد حادث بنغازي.. مجلس النواب الليبي يعلن الحداد 3 أيام

طرابلس(صدى):

أدان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بنغازي، مسفرًا عن مقتل عددا من المدنيين، معلنًا الحداد لمدة ثلاثة أيام في ليبيا.

وأصدر صالح بيان رسمي، الأربعاء، استنكر من خلاله العمل الإرهابي، الذي استهدف عددا من المواطنين في مدينة بنغازي، معربًا عن تعازيه لعائلات الضحايا الذين استشهدوا.

ودعا صالح رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية ،والاستخباراتية ووزارة الصحة، كلا فيما يخصه القيام بما يلزم اتجاه هذه الحادثة المروعة في حق الأبرياء ومتابعة المنفذين ومن وراء هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم على هذا الفعل الإرهابي الشنيع.

كما دعا الليبيين إلى وحدة الصف ،ولم الشمل والتفاهم والتصالح من أجل إنقاذ بلادهم من هذا العبث والفوضى والإجرام والإرهاب.

كانت مصادر طبية بمستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارتين ملغومتين في مدينة بنغازي، الذي وقع أمس الثلاثاء إلى 41 قتيل و 80 جريح جراء انفجار مسجد بيعة الرضوان.